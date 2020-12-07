2020/12/07 | 20:44 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

إستمرارا بتنفيذ توجيهات القائد العام للقوات المُسلحة ، شرعت قطعات جهاز مُكافحة الإرهاب المُتمثلة بقيادتي العمليات الخاصة ( الأولى والثانية )بواجبات مهمة ، أسفرت عن إلقاء القبض على إرهابيين اثنين مُشتركين بمجزرة سبايكر في مُحافظة صلاح الدين.

كما وخرجت قوة من المهام الخاصة لأبطال جهاز مُكافحة الإرهاب لتنفيذ عمليةٍ نوعية في مُحافظة الأنبار أسفرت عن إلقاء القبض على قيادي إرهابي خطير يشغل منصب ما يُسمى نائب والي العراق في عصابات داعـش الإرهابية بعد رصد مُكثف وجهد إستخباري مُشترك عالي المُستوى.

في حين نفذ جهاز مُكافحة الإرهاب واجبين في قضاء الفلوجة نتج عنهما إلقاء القبض على ثلاثة عناصر تنتمي للعصابات الإرهابية.

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