ميناتا ساو فال: رائدة الكاتبات الفرانكفونيات - رويدة سالم

2020/12/07 | 20:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رويدة_سالم أميناتا ساو فال: رائدة الكاتبات الفرانكفونياتنظرة من الداخلكريستين شولي عاشورالأدب الإفريقي على أهميته ظلّ مجهولا للكثير من قراء العربية رغم تنوعه وثراءه ثيميا وفنيا ولغويا وتعتبر السينغال إحدى أهم البلدان الإفريقية التي قدمت للعالم تجارب أدبية راقية من بينها شعر الرئيس سيدار سنغور والنصوص الروائية لأيقونة الإبداع الأدبي الإفريقي السينغالية "أميناتا ساو فال" التي أُطلِق اسمها على ا ......





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