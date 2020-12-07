كورونا في الكرخ: الشفاء يخنق الإصابات ويحقق التقدم بالرمق الاخير خلال 24 ساعة

2020/12/07 | 20:48 - المصدر: يس عراق

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يس عراق -بغداد

أوضح مدير صحة الكرخ، جاسب الحجامي، الإثنين، 07 كانون الأول، 2020، التوزيع الجغرافي لـ326 إصابة بفيروس كورونا أعلن عنها اليوم.

وقال الحجامي في منشور على صفحته في فيسبوك إن “الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم كان على النحو التالي:

أبو دشير19

أبو غريب 16

الإسكان5

الاعلام 7

البياع 7

التاجي 9

التراث 3

الحرية 12

الخطيب 4

الدورة 19

الرحمانية 2

السيدية 3

الشالجية 7

الشرطة الرابعة 3

الشرطة الخامسة 2

الشعلة 14

الطارمية 4

العامرية 4

العطيفية 5

العلاوي.



6

الغزالية 8

القادسية 4

الكاظمية 12

اللطيفية 11

المحمودية 30

المكاسب 3

المنصور 10

المواصلات 4

الوشاش 5

اليرموك 10

اليوسفية 5

حي الجامعة 10

حي الجهاد 14

حي الخضراء 2

حي العدل 11

حي العامل 16

حي الفرات 5

سويب 3

شارع حيفا 3

سكنة جانب الرصافة 1

محافظة ذي قار 1

محافظة الانبار 1

محافظة النجف 1

الشفاء :

344

الوفيات:

3

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