اعتقال 'إرهابيين' اشتركا بمجزرة سبايكر في صلاح الدين

2020/12/07 | 20:57 - المصدر: السومرية نيوز

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اعتقلت القوات الامنية، الاثنين، "إرهابيين" اشتركا بمجزرة سبايكر في صلاح الدين.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة بحسب وكالة الانباء العراقية، إنه "تم القبض على إرهابيين اثنين مشتركين بمجزرة سبايكر في محافظة صلاح الدين"، من دون الكشف المزيد من التفاصيل.

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