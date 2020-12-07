بارزانى يصدر بياناً بشأن التظاهرات في الإقليم

2020/12/07 | 21:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أصدر رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان مسرور بارزانى، اليوم الاثنين، بياناً بشأن التظاهرات في الإقليم.

وقال بارزانى في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "حكومة الإقليم تتفهم الوضع المعيشي الصعب للمواطنين، وتشكر صمودهم أزاء الأزمة الحالية، مشيرا إلى أن "التظاهرات السلمية والحضارية حق مشروع في إطار القانون ولكن محاولات التخريب تختلف عن المطالب المشروعة".

وأضاف، أن "حكومة الإقليم تحاول جاهدة من أجل العبور من الأزمة المالية الحالية ومستمرة بالحوار مع الحكومة الاتحادية لتأمين الحقوق والمستحقات المالية للإقليم".

وتابع: نطالب من المؤسسات المعنية في حكومة إقليم كردستان حماية أرواح جميع المواطنين والمتظاهرين ومنع الاضطرابات واستخدام العنف وتخريب الأماكن العامة والخاصة والمقرات ومحاسبة المخالفين بشكل قانوني".

وأكمل: "يجب على كل الأطراف السياسية في إقليم كردستان التكاتف من أجل عبور هذه المرحلة الصعبة والحفاظ على استقرار الإقليم".

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