لاهور شيخ جنكي يبحث التطورات السياسية مع السفير البريطاني

2020/12/07 | 21:47 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في اطار زيارته الى العاصمة بغداد، اجتمع لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الاثنين، مع ستيفن هيكي السفير البريطاني لدى العراق.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره سعدي احمد بيره وآسو مامند عضوي المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، تبادل الآراء حول آخر التطورات السياسية والامنية والاقتصادية في العراق واقليم كوردستان، وبحث سبل تطوير وتمتين العلاقات الثنائية.

واوضح لاهور شيخ جنكي، الهدف من زيارته للسفير البريطاني في العراق، وقال: نسعى عن طريق ايجاد التفاهمات المشتركة وتقريب وجهات النظر المختلفة لحل جميع المشاكل العالقة التي تواجه ابناء شعبنا بسبب عدم اتفاق حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية على ملف الموازنة الاتحادية ورواتب موظفي اقليم كورستان.

وخلال اللقاء، اتفق الجانبان على ضرورة استمرار الجهود لتوفير اجماع وطني مشترك بين جميع الاطراف السياسية وايجاد آلية مناسبة لتجاوز هذه المرحلة الحساسة.

PUKmedia خاص

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