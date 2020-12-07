السنجاب والعقعق الأوربي - مصطفى محمد غريب

2020/12/07 | 21:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصطفى_محمد_غريب الأفقُ بعيدٌ عند صخور التل الأبيضشفقٌ وردي متداخل في الازرقثمة فرسانٌ فوق ظهور الخيل على التل اللون الوردي يتعانق بالأطيافالطيف الشمسي يتجدد في الفجر وكرات البرد البلورية فوق زجاج السيارةتتلألأ كالنجم الساطعتسقطُ من علينلتلامس كل الاغصان وعلى أشجار التفاح القطبيةعقْعقْ اوربي بذكاء اللص المترقب يتربص باليرقاتوبديدان التربة الحنية وبسنجاب الغابة ......





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