لماذا سكارليت جوهانسون؟! - سعيد علام

2020/12/07 | 21:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_علام اولاً، دعك من ان الاحداث السياسية تحدث بالصدفة ..فى التوقيت الذى يشهد فيه الشرق الاوسط "اجرأ" خطوة فى اتجاه الاجهاز على قضيته المركزية "فلسطين"، بتساقط قطع الدمينو "الانظمة العربية" فى حجر اليمين الاسرائيلى/العالمى ..



فى هذا التوقيت بالذات، لم يكن له الا ان يكون نجم الحدث الاهم فى الدولة المركزية "مصر"، الحدث الذى لاقى اكبر اهتمام اعلامى عالمى، لكونه يمس الة التبريد الرأسمالى، "منظما ......





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