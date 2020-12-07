خندق الانتفاضة هو الضمانة الأساسية لصون الحريات - عبدالله صالح

2020/12/07 | 21:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالله_صالح اختيار الكاظمي لرئاسة الوزراء لم يأتِ اعتباطا أو صدفة، بل وفق خطة مدروسة بعناية من قبل قوى الأحزاب الإسلامية والقومية الحاكمة و بالتنسيق والتشاور والاتفاق مع القوى الإقليمية والدولية.جاءت عملية الاختيار، بعد فشل مرشحين اثنين قبل الكاظمي، كونهما لم يحظيا بقبول الأطراف المذكورة، وهنا بيت القصيد، فالسؤال المطروح هو لماذا الكاظمي اذاً؟ الرجل كان مسؤولا مخابراتيا رفيع المستوى وعلى علم تام بخفايا وخ ......





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