2020/12/07 | 22:01 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

إطلع وزير الشباب والرياضة عدنان درجال ، على الأعمال الجارية لإعمار وتأهيل متحف وقبر شيخ المدربين عمو بابا المدفون بحسبِ وصية الراحل قرب ملعب الشعب الدولي في العاصمة بغداد.

وقال درجال عبر تصريح نشره المكتب الاعلامي الخاص به: وجهنا الدوائر المختصة بإعادة تأهيل وإعمار وتغيير معالم القبر وفقَ التصاميم الحديثة التي تم الإتفاق عليها مع الجهات المُنفذة بما يليق ومكانة الراحل عمو بابا وإحياء المنطقة التي تُحيط به وبالنصب الخاص بأبطال أمم اسيا 2007 بكرةِ القدم، والظروف المالية الصعبة وجائحة كورونا لن تمنعنا من بذلِ ما نستطيع وفقًا لإمكاناتنا في تأهيل ضريح شيخ المدربين وتحويل المنطقة المُحيطة به إلى منطقة حضارية رياضية توازي الاسم الكبير للراحل.

وأبدى درجال مُلاحظاتهُ على سير العمل بعد أن تجول في الموقع مُستفسرًا عن عددٍ من الجوانب الفنية، مُبينًا أن شيخ المُدربين عمو بابا يستحق ان تُخلد ذكراهُ والذي سَيبقى شاهدًا على مرِ الأجيال يحكي قُصة الخلود للكرةِ العراقية التي كان بطلها دون مُنازع عمو بابا.

يذكر ان وزارة الشباب والرياضة قد اعلنت عن التصميم الجديد لقبر ومتحف شيخ المدربين عمو بابا من خلال عدد من الصور والتي تلقت سفن سكاي نسخة منها.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعرف على الشكل الجديد لقبر ومتحف شيخ المدربين ومراحل تأهيله 7 SKY TV.

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