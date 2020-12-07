ترامب: الانتخابات الامريكية عار وتشبه التي تجري في دول العالم الثالث

2020/12/07 | 22:01 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب ان "الانتخابات {الرئاسية} عار على البلاد".

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