"مكافحة الإرهاب" تلقي القبض على 4 دواعش بينهم "نائب والي العراق"

2020/12/07 | 22:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت قوة من جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، القبض على أربعة من ارهابيي عصابات داعش.

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