كلية الحرب تنفذ تمريناً تعبوياً بدون قطعات بمستوى قيادة عمليات

2020/12/07 | 22:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ نفذت كلية الحرب تمريناً تعبوياً بدون قطعات بمستوى قيادة عمليات .وقال بيان لوزارة الدفاع اليوم :" بحضور بحضور وزير الدفاع و رئيس أركان الجيش وكبار القادة في الوزارة، نفذت كلية الحرب التابعة لجامعة الدفاع للدراسات العسكرية العليا، تمريناً تعبوياً بدون قطعات، بمستوى قيادة عمليات في العمليات التعرضية لدورة الحرب الرابعة والعشرين ".واشار البيان , الى ان التمرين يهدف الى ممارسة الضباط الدارسين التخطيط للعمليات وإجراء تقدير الموقف وإصدار الأوامر على منضدة الرمل"./انتهى2

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