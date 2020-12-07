2020/12/07 | 22:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أجريت، اليوم الإثنين، قرعة أوروبا للتصفيات المؤهلة لكأس العالم المقبلة.وضمت المجموعة الأولى: البرتغال، صربيا، جمهورية إيرلندا، لوكسمبورغ، أذربيجان.المجموعة الثانية: إسبانيا، السويد، اليونان، جورجيا، كوسوفو.المجموعة الثالثة: إيطاليا، سويسرا، إيرلندا الشمالية، بلغاريا، ليتوانيا.المجموعة الرابعة: فرنسا، أوكرانيا، فنلندا، البوسنة والهرسك، كازاخستان.المجموعة الخامسة: بلجيكا، ويلز، جمهورية التشيك، بيلاروسيا، أستونيا.المجموعة السادسة: الدنمارك، النمسا، إسكتلندا، الكيان الصهيوني، جزر ألفارو، مولدوفا.المجموعة السابعة: هولندا، تركيا، النرويج، مونتينيغرو، لاتفيا، جبل طارق.المجموعة الثامنة: كرواتيا، سلوفاكيا، روسيا، سلوفينيا، قبرص، مالطا.المجموعة التاسعة: إنجلترا، بولندا، هنغاريا، ألبانيا، أندورا، سان مارينو.المجموعة العاشرة: ألمانيا، رومانيا، آيسلندا، مقدونيا الشمالية، أرمينيا، ليشتينشتاين.وستلعب جميع المنتخبات داخل المجموعة مع بعضها البعض مرتين، على أرضها وخارجها، بين اذار وتشرين الثاني 2021، وسيتأهل الفائزون الـ10 بصدارة المجموعة تلقائيا إلى كأس العالم 2022، مع خوض أصحاب المركز الثاني مباريات فاصلة.وإلى جانب أصحاب المركز الثاني في المجموعات العشر، يخوض المباريات الفاصلة أيضا أفضل فائزين بالمجموعات في دوري الأمم الأوروبية 2020/2021، بشرط عدم تأهل أي منهما مباشرة لكأس العالم 2022 أو تأهلهما للمواجهات الفاصلة ضمن أصحاب المركز الثاني./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلان عن قرعة أوربا للتصفيات المؤهلة لكأس العالم المقبلة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعلان عن قرعة أوربا للتصفيات المؤهلة لكأس العالم المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).