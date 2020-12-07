2020/12/07 | 22:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت متحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية، بنتاغون، إن "أعضاء في فريق الرئيس المنتخب جو بايدن بدأوا، الاثنين، بتلقي إحاطات من عدة وكالات للاستخبارات العسكرية"، مضيفة للحرة إن هذه الإحاطات ستتواصل الثلاثاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنتاغون: فريق بايدن بدأ بتلقي إحاطات استخبارية عسكرية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنتاغون: فريق بايدن بدأ بتلقي إحاطات استخبارية عسكرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).