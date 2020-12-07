صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 326  المسجلة اليوم

2020/12/07 | 22:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة الكرخ، اليوم الاثنين، عن الموقف الوبائي مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :

عدد الاصابات 326 موزعة كالآتي:

أبو دشير———–19

أبو غريب ———-16

الإسكان————5

الاعلام————-7

البياع ————-7

التاجي————-9

التراث ———– 3

الحرية ————-12

الخطيب ———–4

الدورة————–19

الرحمانية ———–2

السيدية ———– 3

الشالجية———–7

الشرطة الرابعة——- 3

الشرطة الخامسة —–2

الشعلة ————- 14

الطارمية————4

العامرية————4

العطيفية————5

العلاوي. ———–6

الغزالية—————8

القادسية ————- 4

الكاظمية ————-12

اللطيفية ———– 11

المحمودية————30

المكاسب ———–3

المنصور ————-10

المواصلات ———-4

الوشاش ———–5

اليرموك ————-10

اليوسفية ————5

حي الجامعة———–10

حي الجهاد————14

حي الخضراء———-2

حي العدل ———-11

حي العامل————16

حي الفرات ——— 5

سويب ———– 3

شارع حيفا ———-3

سكنة جانب الرصافة —– 1

محافظة ذي قار ———–1

محافظة الانبار ———– 1

محافظة النجف ———–1

الشفاء : 344

الوفيات: 3

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