2020/12/07 | 22:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- ردت وزارة الكهرباء، على التقرير الأولي للجنة النيابية الخاص بالتدقيق والتحقيق في عقود الكهرباء منذ 2006 الى 2020.وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد العبادي في تصريح صحفي، “نرحب بتشكيل أي للجنة تحقيقية في مراجعة عقود وزارة الكهرباء ونشد على أيادي الجميع ونأخذ بها في محاسبة كل من تسبب بهدر المال العام بتخطيط […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكهرباء ترد على تقرير لجنة التحقيق النيابية بشأن الصرف على المشاريع المركز الخبري الوطني.

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