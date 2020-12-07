العراق والسعودية يوقعان المحضر المشترك لآليات التعاون الثقافي الإعلامي

2020/12/07 | 22:22 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وقع وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم، الاثنين، مع وزير الإعلام السعودي ماجد القصبي محضرا مشتركا شمل تحديد اليات التعاون الثقافي الإعلامي بالاضافة الى الاستثمار السياحي بين البلدين. وذكر بيان للوزارة، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “رئيس الجانب العراقي للجنة الثقافية والإعلامية والشؤون الإسلامية ووزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم وقع …

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