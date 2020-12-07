الاتحاد الاوروبي يقر نظام عقوبات ضد منتهكي حقوق الإنسان في جميع الأماكن والبلدان

2020/12/07 | 22:22 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي أقر الاتحاد الأوروبي نظام عقوبات جديد ضد منتهكي حقوق الإنسان يسمح له بمعاقبة مرتكبي “الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان” في أي مكان حول العالم. وقالت إذاعة صوت ألمانيا “دويتشه فيله” إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا على “خطة عمل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان والديمقراطية”، مشيرة إلى أنها “تمثل إطارا جديدا للعقوبات يمكن استخدامه …

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