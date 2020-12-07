2020/12/07 | 22:22 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ أربيل أكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، الاثنين، أن الأوضاع الصعبة التي يعيشها الإقليم خارجة عن ارادة ورغبة حكومته، محذراً المواطنين من محاولات “البعض” استخدام قوت الناس لمصالحه الشخصية. وقال بارزاني في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “حكومة كردستان تبذل جميع مساعيها وامكانياتها لاجتياز الأوضاع المالية الصعبة التي يمر بها …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بارزاني: الأوضاع الصعبة التي يعيشها الإقليم خارجة عن ارادة ورغبة حكومته) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بارزاني: الأوضاع الصعبة التي يعيشها الإقليم خارجة عن ارادة ورغبة حكومته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).