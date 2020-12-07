تصحيحا لتوصيفات خاطئة : الكرد السورييون ليسوا بارزانيين ولا أوجلانيين - صلاح بدرالدين

2020/12/07 | 22:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صلاح_بدرالدين تصحيحا لتوصيفات خاطئة : الكرد السورييون ليسوا بارزانيين ولا أوجلانيين في خضم التراشقات الإعلامية الحزبوية الضيقة الأفق والاتهامات الكيدية المتبادلة يتم الخروج عن اطار النقاش الهادئ والتفكير النظري العقلاني والاستقامة في نقل الوقائع والقرائن حيث تستبدل قراءة وتقييم التاريخ بموضوعية وحيادية الى تحايل وتزييف وانتقام من هذا التيار وذاك الشخص وكما أرى فان الحركة ......





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