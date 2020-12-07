فلسفة الفكرة القومية عند الارسوزي(1) - ميثم الجنابي

2020/12/07 | 22:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ميثم_الجنابي الارسوزي- فيلسوف الأنا القومية واللغة الثقافيةللفكرة القومية، شأن كل الأفكار الكبرى، لحظتها التأسيسية الأولى.



وقد شاءت الصدف أن ترتبط بشخصية زكي الارسوزي (1900-1963).



الأمر الذي جعل منه فيلسوف الفكرة القومية العربية الأول في العصر الحديث.



وليس مصادفة أن تكون فلسفته بهذا الصدد فلسفة شخصية أيضا.



فهو الفيلسوف الذائب في الفكرة القومية بوصفه رحيقها الأول.



إذ تكاملت في ذاته وإنتاجه الفكري بو ......





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