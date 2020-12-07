2020/12/07 | 22:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تمكنت قوة مشتركة من جهاز الامن الوطني ووزارة الداخلية في البصرة، الاثنين، من تحرير فتاة مختطفة والقاء القبض على الخاطفين.

وذكر المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول في بيان، تلقى "ناس" (7 كانون الاول 2020)، ان "قوة مشتركة من وزارة الداخلية والأمن الوطني في محافظة البصرة، تمكنت من تحرير فتاة مختطفة والقت القبض على الخاطفين وهم 4 متهمين".

واضاف رسول، انه "تم ضبط مواد مخدرة وأدوات للتعاطي وأسلحة متنوعة غير مرخصة في حوزة الخاطفين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحرير فتاة وضبط أسلحة ومخدرات لدى الخاطفين! (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحرير فتاة وضبط أسلحة ومخدرات لدى الخاطفين! (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).