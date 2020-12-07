بالفيديو.. الجابري يدعو للتحقيق في

2020/12/07 | 22:32 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} دعا النائب عن تحالف عراقيون ستار الجابري، اللجنة النيابية الخاص بالتدقيق والتحقيق في عقود الكهرباء منذ 2006 الى 2020، الى التحقيق في "صفقة مشبوهة" بين وزارة الكهرباء وشركات الجباية بشان شراء عدادات ذكية.

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