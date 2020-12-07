2020/12/07 | 22:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بايدن يختار فريقه الاقتصادي لمواجهة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن يختار فريقه الاقتصادي لمواجهة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن يختار فريقه الاقتصادي لمواجهة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).