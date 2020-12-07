2020/12/07 | 22:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، الاثنين، عن نجاح الحملة الوطنية للتلقيح ضد مرض شلل الاطفال والامراض الموسمية الاخرى.

وقال وزير الصحة الدكتور سامان برزنجي خلال تصريح تابعه PUKmedia: ان الحملة الوطنية لتقليح الاطفال نفذت عن طريق 554 فريقاً طبياً في جميع مناطق اقليم كوردستان وباشراف من 106 اطباء اخصائيين وبمشاركة 1078 شخصاً من الكوادر الصحية، كما تم تخصيص 286 سيارة لتنفيذ الحملة ومنح اللقاحات المضادة للفيروسات والامراض الموسمية للاطفال.

واضاف: ان الحملة استمرت لمدة 5 ايام وشملت تلقيح 232 الف و751 طفلا اعمارهم تترواح بين يوم واحد ولغاية 5 سنوات، مشيرا الى ان منظمة الصحة العالمية والهلال الاحمر قدمتا مساعدات لوزارة الصحة في مجال توفير اللقاحات اللازمة لتنفيذ الحملة.

PUKmedia خاص

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تعلن نجاح الحملة الوطنية للتقليح ضد شلل الاطفال) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تعلن نجاح الحملة الوطنية للتقليح ضد شلل الاطفال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).