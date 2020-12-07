2020/12/07 | 22:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ أربيل افاد مصدر امني، الاثنين، باخماد حادث حريق اندلع داخل سجن اربيل الاصلاحي.وقال المصدر، إنه “تم اخماد حادث حريق اندلع داخل سجن اربيل الاصلاحي ضمن منطقة كسنزان في اربيل دون اصابات تذكر”، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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