تربية شنگال للدراسة الكردية تكشف عن آلية إختيار المحاضرين

2020/12/07 | 22:55 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 ــ دهوك أعلنت مديرية تربية شنگال للدراسة الكردية عن تقديم الآلاف من الخريجين لإعطاء الدروس كمحاضرين في المدارس، وأكدت أن آلية إختيار المحاضرين تركز على الأغلب على احتياج المنطقة.وقال “ميسر حجي” مدير تربية شنگال للدراسة الكردية لـ “ايزيدي 24″، “استقبلنا الآلاف من طلبات الخريجين لإعطاء الدروس كمحاضرين على ملاك تربيتنا، ولغرض الإختيار …

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