غوغل تطرد عالمة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي لهذا السبب!

2020/12/07 | 23:03 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- }منوعات:الفرات نيوز} طردت شركة غوغل عالمة أخلاقيات الذكاء الإصطناعي تيمنيت غيبرو، بسبب كشفها للتحيّز العنصري في خوارزميات الذكاء الإصطناعي في تعزيز حضور النساء والأشخاص الملونين، في محرك البحث الشهير

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