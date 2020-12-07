بعد تعادله مع الطلبة اليوم.. العنكوشي يعلن قرارات تخص فريقه الديوانية

2020/12/07 | 23:03 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن رئيس نادي الديوانية، حسين العنكوشي، جملة قرارات تخص فريقه الكوري بعد تعادله مع الطلبة 1-1 ضمن الجولة السابعة لدوري الكرة الممتاز وبقائه في المركز الثامن برصيد 9 نقاط.

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