جورجيا تجدد تأكيد فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية

2020/12/07 | 23:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعادت ولاية جورجيا الأمريكية التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 3 نوفمبر، مؤكدة من جديد فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بأصوات الولاية.

وقال وزير خارجية ولاية جورجيا براد رافينسبيرجرفي بيان صحفي، إن إعادة التصديق جاءت بعد إعادة فرز الأصوات يدويا، وتدقيقها نزولا عند مطالب حملة انتخاب الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

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