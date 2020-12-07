الحلُّ السعوديُ لأزماتــِنا! - محمد عبد المجيد

2020/12/07 | 23:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_عبد_المجيد عنوان مقالي هذا يستحق التهَكُّم قبل القراءة، ويضرب القاريءُ كفـّـاً بكَفٍّ على الحلِّ السعودي لأزماتِ العربِ، وأكثر المسلمين سيتهمون صاحبَه بالجنون قبل الانتقالِ إلى السطر الخامس.كما ذكرتُ من قبل عدة مرات بأنَّ علاقتي بالمملكة طوال السنوات التي كان الملك سلمان بن عبد العزيز أميرا للرياض، ثم ملكا لهذا البلد المترامي الأطراف، الحدودية والدينية، كانت نموذجية و..



جميلة بكل المقاييس.وعن ......





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