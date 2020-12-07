التخصيصات المالية تحول دون استكمال المشاريع المتلكئة في البصرة والنجف

2020/12/07 | 23:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البيت الأبيض يحدد أشد امتحان واجهته الولايات المتحدة بتاريخهاقالت ديبورا بوركس منسقة شؤون مكافحة فيروس كورونا المستجد في البيت الأبيض، إن الزيادة الحالية في حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 في الولايات المتحدة، تمثل أكبر تحد في التاريخ الأمريكي.

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