العيداني: البصرة لم تتسلم مستحقاتها من المنافذ والبترودولار.. هذه حقيقة المشاريع المتلكئة

2020/12/07 | 23:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةأكد محافظ البصرة، اسعد العيداني، اليوم الأثنين، أن البصرة لم تتسلم مستحقاتها لهذا العام من واردات المنافذ والبترودولار، فيما كشف حقيقة وجود مشاريع متلكئة في المحافظة.وقال العيداني في لقاء متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "محافظة البصرة لم تستلم حصتها من واردات المنافذ لهذا العام، كما لم تتسلم حصتها من البترودولار، على الرغم من أنه تم التصويت عليهما بقانون".وبشأن المشاريع المتلكئة، علق العيداني قائلاً: إن "أغلب هذه المشاريع تابعة للوزارات، حيث طالبنا بإحالة المشاريع الاتحادية المتلكئة الى المحافظات"، لافتاً الى أن "المشاريع المتلكئة التابعة للحكومة المحلية لا تتجاوز 4 او 5 مشاريع".وكشف عن "ارتفاع عدد نفوس محافظة البصرة ليصل قرابة 4 ملايين نسمة".

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