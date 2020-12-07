2020/12/07 | 23:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني ان : الحفاظ على استقرار الاقليم يتم بتكاتف كل الاطراف السياسية.وقال في بيان بشأن التظاهرات التي تشهدها بعض مناطق اقليم كردستان ان : حكومة الإقليم تتفهم الوضع المعيشي الصعب للمواطنين، وتشكر صمودهم إزاء الأزمة الحالية.واضاف بارزاني ان : التظاهرات السلمية والحضارية حق مشروع في إطار القانون ولكن محاولات التخريب تختلف عن المطالب المشروعة.واوضح ان : حكومة الإقليم تحاول جاهدة من أجل العبور من الأزمة المالية الحالية ومستمرة بالحوار مع الحكومة الاتحادية لتأمين الحقوق والمستحقات المالية.ودعا بارزاني : كل الأطراف السياسية في إقليم كردستان التكاتف من أجل عبور هذه المرحلة الصعبة والحفاظ على استقرار الإقليم./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسرور بارزاني : الحفاظ على استقرار الاقليم يتم بتكاتف كل الاطراف السياسية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسرور بارزاني : الحفاظ على استقرار الاقليم يتم بتكاتف كل الاطراف السياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).