هوشيار عبدالله يحذر السلطات في السليمانية

2020/12/07 | 23:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / حذر النائب الكردي هوشيار عبدالله السلطات في السليمانية من استمرار العنف والاعتداء على المتظاهرين.وقال في تغريدة له ان : على السلطات في السليمانية ان تعي وتفهم سبب غضب الناس وان تتعامل مع غضبهم بكل مرونة .وحذر عبدالله من ان : اي انتهاك لحقوق الانسان واي عنف او اعتداء على المتظاهرين فسيتم فضحه امام الراي العام العالمي.ودعا السلطات الى الاقرار بالفشل وان تفهم معاناة الناس بدلا من قمعهم واسكاتهم بالقوة./انتهى3

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