مسؤول أميركي: ترامب سيصدر أمرا تنفيذيا حول لقاحات كورونا

2020/12/07 | 23:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، الإثنين، إن الرئيس دونالد ترامب سيوقع على أمر تنفيذي، الثلاثاء، يمنح الأولوية للأميركيين للوصول إلى لقاحات كورونا التي تشتريها الحكومة

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