2020/12/07 | 23:30 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إجرام بغداد تكشف 9 جرائم خلال 10 أيام وتعتقل مرتكبيها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/07 | 23:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إجرام بغداد تكشف 9 جرائم خلال 10 أيام وتعتقل مرتكبيها) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إجرام بغداد تكشف 9 جرائم خلال 10 أيام وتعتقل مرتكبيها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).