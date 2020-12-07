رئيس نادي الجوية: أبوابنا مفتوحة لعمانوئيل.. ويستغرب موقف ملا محمد

2020/12/07 | 23:34 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المكتب الاعلامي لنادي القوة الجوية

أكد رئيس الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي اللواء شهاب جاهد بان ابواب النادي مفتوحة لنجمي الصقور السابقين اكرم عمانوئيل وهوار ملا محمد بالتواجد في أروقة النادي.

وأضاف قائد القوة الجوية " الكابتن اكرم عمانوئيل مرحب به تحت اي منصب يراه وسنتواصل معه من اجل تواجده في ناديه وبين محبيه وذلك لرد الدين له بعدما قدم الكثير

لكرة الصقور في فترة التسعينيات وساهم بشكل كبير في احراز لقب الدوري وكأس العراق موسم ١٩٩١-١٩٩٢ كما توج مع الفريق باربعة القاب موسم ١٩٩٦-١٩٩٧ إضافة الى بطولة اندية النخبة والعديد من الالقاب".

وعن نجم القوة الجوية السابق هوار ملا محمد أشار رئيس النادي اللواء الطيار شهاب جاهد باننا تفاجئنا بانسحابه من منصبه كمستشار للنادي وهو خيار يعود له كوننا فتحنا الابواب لأبناء هذا النادي العريق، لافتا إلى أن هوار ملا محمد مرحب به في أي وقت يراه.

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