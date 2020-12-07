إدارة الديوانية تتخذ قرارات عدة على خلفية التعادل أمام الطلبة

2020/12/07 | 23:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

اتخذا الهيأة الإدارية لنادي الديوانية الرياضي، اليوم الاثنين، قرارات عدة على خلفية نتيجة التعادل امام فريق الطلبة ضمن الجولة السابعة من الدوري الممتاز بكرة القدم.

وذكر بيان للنادي تلقته وكالة الانباء العراقية ( واع )، ان " الادارة قررت خلال الاجتماع الذي عقد بعد المباراة، تجديد الثقة بالملاك التدريبي بقيادة قصي منير حتى نهاية الموسم وتقديم كل سبل الدعم لإنجاح مهمتهم مع الأحمر الديواني "، مضيفا ان " الادارة قررت انهاء التعاقد مع رئيس المستشارين حميد مخيف بناءً على رغبته والذي عمل بصفة تطوعية طوال فترة ثلاثة اشهر".

وتابع: "كما تم توجيه إنذار أخير الى حارس المرمى مهدي هاشم بسبب تكرار الأخطاء والتي أدت الى تسجيل الطلبة لهدف التعادل والتأكيد على ضرورة التركيز وحسن التصرف، بالاضافة الى توجيه إنذار أخير لبعض اللاعبين الذين فشلوا في تقديم مستويات مقنعة رغم الدعم الفني والمالي والجماهيري لهم وضرورة العمل بجد وحرص خدمة للشعار وجماهيره العاشقة" .

واشار الى ان " الادارة اتفقت مع المدرب قصي منير على تقديم تقرير فني يتضمن اسماء عدد من اللاعبين الذين سيتم ابعادهم من الفريق لعدم الحاجة لهم خلال مده سبعة ايام ".

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