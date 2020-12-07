الياسري يكشف تفاصيل طريق الحج البري الذي يربط العراق بالسعودية عبر النجف

2020/12/07 | 23:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أعلن محافظ النجف، لؤي الياسري، اليوم الأثنين، عن البدء بأنشاء طريق للحج البري، يربط محافظة النجف بالسعودية.وقال الياسري في لقاء متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "وزارة الاسكان والاعمار، احالت مشروع طريق الحج البري الى البرلمان في 2012، ولكنه تم إيقافه في عام 2014، والان بدء العمل به مرة اخرى بعد موافقة رئيس الوزراء".واضاف أن "هذا الطريق يربط محافظة النجف، بمخفر حاكم بالحد السعودي ثم مدينة رفحاء"، مؤكداً أن "هذا الطريق سوف يختصر 800 كيلو متر عن منفذ عرعر خلال الحج".ولفت الى أنه "ستم بناء منطقة تبادل تجاري في هذا الطريق، من شأنه رفع ايرادات البلاد وتحقيق ارباح مهمة".

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