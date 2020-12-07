تعرف على مواعيد الجولات الخاصة بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022

2020/12/07 | 23:45 - المصدر: بغداد اليوم

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أجريت قرعة تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لنهائيات كأس العالم في قطر 2022، اليوم الإثنين (7 كانون الاول 2020)، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” في مدينة نيون بسويسرا.

وستلعب مباريات التصفيات خلال مواعيد مختلفة في الفترة بين آذار وتشرين الاول من العام المقبل 2021، وقسمت المنتخبات إلى عشرة مجموعات، 5 منها تعرف وجود 6 فرق، و 4 مجموعات بعدد 5 فرق.

وأسفرت القرعة عن المجموعات التالية:

المجموعة الأولى: البرتغال ، صربيا ، أيرلندا ، لوكسمبورج ، أذربيجان.

المجموعة الثانية: إسبانيا ، السويد ، اليونان ، جورجيا ، كوسوفو.

المجموعة الثالثة: إيطاليا ، سويسرا ، أيرلندا الشمالية ، بلغاريا ، ليتوانيا.

المجموعة الرابعة: فرنسا ، أوكرانيا ، فنلندا ، البوسنة ، كازاخستان.

المجموعة الخامسة: بلجيكا ، ويلز ، جمهورية التشيك ، بيلاروسيا ، إستونيا.

المجموعة السادسة: الدنمارك ، النمسا ، اسكتلندا ، الكيان الصهيوني ، جزر فارو ، مولدوفا.

المجموعة السابعة: هولندا ، تركيا ، النرويج، الجبل الأسود ،لاتفيا وجبل طارق.

المجموعة الثامنة: كرواتيا ، سلوفاكيا ، روسيا ، سلوفينيا ، قبرص ، مالطا.

المجموعة التاسعة: إنجلترا ، بولندا ، المجر ، ألبانيا ، أندورا ، سان مارينو.

المجموعة العاشرة: ألمانيا ، رومانيا ، أيسلندا ، مقدونيا الشمالية ، أرمينيا ، ليشتنشتاين.

وفيما يلي مواعيد مباريات جولات التصفيات الأوروبية للمونديال القادم..

الجولة الأولى: 24-25 آذار 2021

الجولة الثانية: 27-28 آذار 2021

الجولة الثالثة: 30-31 آذار 2021

الجولة الرابعة: 1-2 أيلول 2021

الجولة الخامسة: 4-5 أيلول 2021

الجولة السادسة: 7-8 أيلول 2021

الجولة السابعة: 8-9 تشرين الاول 2021

الجولة الثامنة : 11-12 تشرين الاول 2021

الجولة التاسعة : 11 – 13 تشرين الثاني 2021

الجولة العاشرة: 14-16 تشرين الثاني 2021

المباريات الفاصلة: 24 و 25 و 28 و 29 آذار 2022.

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