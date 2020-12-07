درجال يعلن عن تنفيذ طريق سريع لتسهيل وصول الجماهير للمدينة الرياضية المهداة من السعودية

2020/12/07 | 23:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / التقى وزير الشباب والرياضة عدنان درجال بالوفد السعودي المشرف على تنفيذ الملعب المهدى من ملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى الشعب العراقي، في مدينة بسماية.وقال درجال / حسب بيان للوزارة /ان : وجود مدينة بسماية السكنية التي تتسع الى 100 الف وحدة سكنية سيخلق اجواء رائعة.واضاف درجال ان : الموقع الحالي يمتاز بكثافة سكانية عالية ستسهم في إنجاح المشروع من جوانب عدة، كجمهور دائم التواجد بسبب قربه من الملعب./انتهى3

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