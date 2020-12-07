اليونسكو تتبنى قراراً بالإجماع حول القدس القديمة وأسوارها

2020/12/07 | 23:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمان/نينا/تبنت لجنة الشؤون الخارجية التابعة للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونسكو/ خلال دورته رقم /210/ اليوم بالإجماع قرارا حول مدينة القدس القديمة وأسوارها.وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية ضيف الله الفايز، إن تبني هذا القرار المهم جاء نتيجة جهود دبلوماسية أردنية بالتنسيق مع دولة فلسطين والمجموعتين العربية والإسلامية في المنظمة.وأوضح الفايز أن القرار وملحقيه يؤكد على جميع عناصر الموقف الأردني إزاء البلدة القديمة للقدس وأسوارها، بما فيها الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وأن القرار وملحقيه أعاد التأكيد على رفض الانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب في هذه الأماكن التاريخية.واشار الى انه يطالب إسرائيل بوقف انتهاكاتها وإجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية ضد المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف/، وفي البلدة القديمة للقدس وأسوارها.واضاف، ان القرار وملحقيه ابطلا جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية لتغيير طابع المدينة المقدسة وهويتها، كما يعيد التأكيد على قرارات /اليونسكو/ الـ18 الخاصة بالقدس والتي عبرت جميعها عن الأسف نتيجة فشل إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال، في وقف أعمال الحفر وإقامة الأنفاق وكافة الأعمال غير القانونية والمدانة في القدس الشرقية وفق قواعد القانون الدولي.وأشار تقرير المديرة العامة لليونيسكو الذي قدمته لهذه الدورة إلى الرسائل التي وجهتها المملكة ودولة فلسطين إلى المنظمة بخصوص الانتهاكات في البلدة القديمة.كما يطالب القرار أيضاً ضرورة الإسراع في تعيين ممثل دائم للمديرية العامة في البلدة القديمة للقدس لرصد كافة الإجراءات ضمن اختصاصات المنظمة، ويدعو أيضاً لإرسال بعثة الرصد التفاعلي من /اليونسكو/ إلى القدس لرصد جميع الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي./انتهى

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