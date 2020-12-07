التظاهرات تشتعل في السليمانية وحكومة كردستان تحذر من

2020/12/07 | 23:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل شخص في الأقل وأصيب آخرون في احتجاجات شهدتها مناطق متفرقة من محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق، شمالي البلاد، الإثنين.

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