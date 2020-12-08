داعش تُغرق القائم بالظلام ومناشدات عاجلة للحكومة

2020/12/08 | 00:05 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} خيم الظلام، مساء اليوم الاثنين، على أرجاء مدينة القائم في محافظة الأنبار، إثر تفجير داعش الإرهابي 8 أبراج كهرباء، وفق مسؤول محلي.

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