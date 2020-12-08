2020/12/08 | 00:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حميد_زناز في تسجيل فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي نستمع إلى شخص في مدينة عنابة، شرق الجزائر، يسجل نفسه في سيارته وهو يهتف إلى مصلحة الأمن الحضري ليخبر رجل الشرطة أن في شارع من شوارع المدينة مجموعة من الشبان يفطرون نهارا في رمضان.



ونلاحظ استجابة صوت الشرطي بطريقة عفوية جدا، وكأن في الأمر جريمة ويشكر المخبر المتطوع شكرا جزيلا ويمدحه.



ويصور “المُخبر الغيور على دينه” قدوم رجال الشرطة معبّرا عن فرحته وه ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (و تغرق الجزائر في شعبوية دينية شمولية - حميد زناز) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (و تغرق الجزائر في شعبوية دينية شمولية - حميد زناز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).