وزير الشباب يَستقبل الوفد السعودي لتفقد موقع بسماية المُقترح للملعب المُهدى إلى العراق

2020/12/08 | 00:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

استقبل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال اليوم الاثنين 7 / 12 / 2020 ، الوفد السعودي المُشرف على تنفيذ الملعب المُهدى من العاهل السعودي إلى الشعب العراقي، في مدينةِ بسماية ، لغرضِ الإطلاع على الموقع المُقترح ووضع اللمسات الأخيرة للمُباشرة بالتنفيذ .

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)،" وقَدم الوزير درجال شرحًا وافيًا للوفد السعودي عن أهمية موقع بسماية، وما لهُ من أفضلية كبيرة عن المواقع المُقترحة الأُخرى، فضلًا عن المكانة الإستراتيجية لمُلتقى الطرق الداخلة إلى العاصمة بغداد، وأفضليتهُ في الوصولِ السريع وخُطط الطُرق السريعة التي تُنفذ المشاريع السكنية الكبيرة".

وأضاف درجال أن الموقع الحالي يَمتاز أيضًا بكثافةٍ سُكانيةٍ عالية سَتُسهم في إنجاحِ المشروع من جَوانبٍ عدة، كجمهورٍ دائم التواجد بسبب قربهُ من الملعب فضلًا عن خلقِ حركةٍ رياضية كبيرة عند إكمال المدينة الرياضة وما تمثلهُ من حالةِ تحفيز لدى الشباب لتوافر احتياجاتهم فيها ".

وفَيما يتعلق بالجانبِ الاستثماري أوضح الوزير درجال أن،" من المُمكن استثمار جميعِ المُقتربات ومُحيط الملعب والمدينة الرياضية لأنها سَتكون مُهيئة بالكامل وناجحة للعمل والمشاريع التي تَمس الحاجة لها في مُحيط المنطقة، وجعلها مدينة ترفيهية تُضاف إلى المدينة الرياضية، وهنا نكون قد حَققنا أهدافنا المهمة وأولها نجاح المشروع المُهدى من الأشقاء، والذي يُوثق على الأرض عُمق وأصالة العلاقة بينهما ".

وأشَار درجال إلى أن،" وجود مدينة بسماية السكنية التي تتسع إلى 100 ألف وحدة سكنية سَتُخلق أجواء رائعة، والمُجمع السكني في بسماية هو أحدث المجمعات السكنية الكبرى في العراق بتقنياتٍ عالية الجودة ، مُبينًا للوفد الشقيق أن هناك طريق سريع سَيُنفذ أيضاً لربطِ المدينة بالموقع ما يُسهل عملية وصول الجماهير".

جَدير بالذكرِ أن الوفد السعودي تألف من رئيس مكتب إدارة المشاريع في وزارة المالية السعودية( لجنة الملاعب) سامي بن سعود الشبيبي، ومُستشار مُساعد الوزير للشؤون الدولية والسياسات المالية عبد الله بن عبد العزيز الدايم، والوكيل المُساعد للشؤون الفنية في وزارة الرياضة( لجنة الملاعب)ممدوح بن ناصر ، فضلًا عن مُدير عام تَنفيذ المشاريع في وزارة الرياضة( لجنة الملاعب) ضاوي بن محمد الغامدي .

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