ايقاف سير قطار بعد العثور على صواريخ قرب محطة قطار المنصور ببغداد

2020/12/08 | 00:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت مديرية الدفاع المدني ان "مفارز معالجة القنابل غير المنفلقة التابعة لمديرية دفاع مدني بغداد الكرخ قامت بمعالجة ورفع مقذوفات وصواريخ قاذفة قرب محطة قطار المنصور".وقالت في بيان انه "تم ايقاف سير القطار المتجه الى محافظة البصرة لحين رفع الصواريخ وايداعها في الغرفة الحصينة في مركز البياع"./انتهى

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