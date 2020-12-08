وزير الشباب والرياضة يؤكد إن المرحلة القادمة ستشهدعملاً مضاعفاً في تطوير العمل الشبابي للجنسين

2020/12/08 | 00:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال إن المرحلة القادمة ستشهد عملاً مضاعفاً في تطوير العمل الشبابي للجنسين .وذكر بيان لوزارة الشباب والرياضة تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه ان , الوزير استقبل اليوم الاثنين ممثلة منظمة الامم المتحدة للطفولة (UNICF)في العراق حميدة رمضاني ".وجرى خلال اللقاء التأكيد على اعطاء الأولوية إلى الشراكة مابين المنظمة والوزارة، كونها الأهم، عبر البرامج المنفذة على أرض الواقع لتعلقها بتطوير قدرات الشباب وتمكينهم للمشاركة في سوق العمل في المحافظات كافة، وتنفيذ البرامج الإستراتيجية التي يحرص الطرفان على تنفيذها بما يتناغم وتوجهات الشباب والإهداف التي توضع من أجلها ".واكد الوزير إن ,المرحلة القادمة ستشهد عملاً مضاعفاً في تطوير العمل الشبابي للجنسين من خلال توعيتهم ووضع الخطط التي من شأنها أن ترتقي بمهاراتهم وخلق قيادة شبابية ، .وقدم الوزير شرحاً تفصيلياً للبرامج التي نفذت خلال العام الحالي في مجالات التدريب والتمكين لجميع دوائر الوزارة على الرغم من وجود جائحة كورنا "./انتهى2

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